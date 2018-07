Eric Risberg/AP Uber é uma das principais empresas de carros compartilhados do mundo

O diretor de produtos da Uber, Jeff Holden, é o mais novo executivo de alto escalão a deixar a empresa. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, por um porta-voz do Uber e marca mais uma baixa importante para a companhia de aplicativos desde o ano passado.

A saída de Holden acontece dez dias depois de ele apresentar o seu mais novo projeto: o Uber Elevate, sistema responsável pela operação de carros voadores da empresa. Área será dirigida agora por Eric Allison, ainda segundo o porta-voz ouvido pela agência de notícias Reuters.

Os motivos que levaram o executivo a se desligar da empresa ainda não foram divulgados. Uma reportagem publicada pelo jornal Wall Street Journal dizia que Holden passou a última quinta-feira se despedindo dos colegas de trabalho.

Com a saída do diretor de produtos, o Uber registra a quarta grande baixa da empresa nos últimos meses. Duas delas aconteceram depois que Dara Khosrowshashi assumiu a presidência em agosto do ano passado, com o objetivo de melhorar a reputação da empresa após uma série de escândalos.

Salle Yoo, que dirigia o departamento jurídico da empresa, e Dave Clark ex-diretor de assuntos externos deixaram o Uber em setembro. Já a vaga de diretor financeiro está aberta desde 2015.

Momento. A saída de mais um executivo-chave acontece em uma situação delicada para o Uber. A empresa lançou uma nova versão do aplicativo para motoristas na semana passada, anunciou que retomará os testes com os seus veículos autônomos e ainda confirmou que os carros voadores serão realidade até 2020.

A empresa tenta ainda tenta abrir capital na bolsa de valores até 2019, limpar a imagem após o acidente fatal motivado pelo seu veículo autônomo em testes em Phoenix, além dos escândalos envolvendo seu antigo presidente Trevis Kalanick.