Netflix Séries originais ajudaram empresa a ter bom resultado nos últimos meses

O vice-presidente financeiro da Netflix, David Wells, vai deixar o cargo depois de oito anos, disse o serviço de streaming de vídeo pela internet nesta segunda-feira, 12.

Wells permanecerá com a Netflix até que seu sucessor seja encontrado, uma busca que considerará tanto candidatos internos como externos, disse a empresa. “Pessoalmente, pretendo que meu próximo capítulo se concentre mais em filantropia e eu gosto de grandes desafios”, disse Wells.

O executivo ingressou na Netflix em 2004, dois anos após a empresa ser listada em bolsa e foi responsável pelas operações de conteúdo e planejamento estratégico. Ele assumiu o cargo de vice-presidente de finanças, planejamento e análise em 2008.

Situação. Com a notícia, as ações da Netflix caíram 1,32% no pregão desta segunda-feira, 13. Há duas semanas, a Netflix divulgou que aumentou o número de assinantes pelo mundo, chegando a 124 milhões. A quantidade, no entanto, ficou aquém do esperado pelo mercado o que fez as ações da empresa despencarem.

Os resultados foram um banho de água fria no momento vivido pela empresa, que conseguiu crescer acima do esperado nos últimos quatro trimestres. Além disso, no começo do mês a empresa conseguiu interromper um recorde de 17 anos da HBO, ao conquistar o maior número de indicações ao Emmy, troféu máximo da televisão norte-americana.