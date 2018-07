Argentino comandou Facebook no Brasil entre abril de 2016 e janeiro de 2017.

O argentino Marcos Angelini, diretor-geral do Facebook no Brasil, anunciou que está deixando a empresa. No cargo desde abril de 2016, o executivo comunicou a decisão ao Facebook nesta quinta-feira, 26, alegando "motivos pessoais". Por enquanto, quem assume seu cargo será o argentino Diego Dzodan, vice-presidente do Facebook para a América Latina.

"Queremos agradecer ao Marcos pela contribuição e desejar sorte em seus próximos desafios", disse Dzodan em um comunicado. Não é a primeira vez que o argentino comanda a empresa no Brasil – ele exerceu o mesmo cargo, de forma interina, entre o final de 2015 e o início de 2016, após a saída de Leonardo Tristão, hoje no Airbnb.

Dzodan se tornou conhecido em março de 2016, quando o juiz Marcel Maia Montalvão, de Lagarto (SE) pediu sua prisão – o motivo era a falta de colaboração do WhatsApp, empresa que pertence ao Facebook, em uma investigação criminal. Na época, Dzodan passou uma noite no Centro de Detenção de Pinheiros, em São Paulo, e acabou liberado pelo Tribunal de Justiça de Sergipe. Dois meses depois, o mesmo juiz pediu o bloqueio do aplicativo de mensagens no País.

Mudanças. Segundo apurou o Estado, o Facebook Brasil está passando por uma reestruturação interna, especialmente em sua área de vendas. Além da saída de Angelini, a empresa também contratou uma nova executiva para o setor: trata-se de Gabriela Comazzetto, que vai liderar a área de varejo e e-commerce na empresa.

"Seu conhecimento de mercado vai gerar impacto positivo para nossos clientes", disse Dzodan a respeito da contratação, em nota. Antes do Facebook, Gabriela era diretora de vendas do Twitter no Brasil, e já teve passagens por empresas como Ambev e Microsoft.