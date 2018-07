Toby Melville/Reuters Londres dispõe de cerca de 40 mil motoristas de Uber e mais de 3,5 milhões de usuários

A diretora de operações do norte da Europa do Uber pediu demissão do cargo, de acordo com um e-mail visto pela agência Reuters nesta segunda-feira, 2. A saída da executiva acontece em um momento complicado para a companhia, que após não ter sua licença para operar na capital inglesa renovada, se prepara para um encontro com o órgão regulador do transporte na cidade.

No e-mail enviado para a equipe do Uber, a diretora Jo Bertram afirmou que vai deixar a companhia nas próximas semanas. “Tendo em vista as dificuldades atuais, estou convencida de que agora é o momento certo para uma mudança de liderança e que devo entregar o cargo para alguém capaz de nos liderar para uma nova fase”, disse a executiva.

Ainda não se sabe para onde Bertram vai, mas ela será substituída interinamente por Tom Elvidge, diretor do Uber em Londres.

Licença. Em setembro, a agência Transport for London (TfL), que regula o trânsito de Londres, decidiu não renovar a licença que permite que o Uber opere na cidade. De acordo com o órgão, a companhia de São Francisco não reportou crimes graves da maneira adequada e também não conduziu as pesquisas de antecedentes criminais de seus motoristas da forma correta.

A licença venceu no dia 30 de setembro, mas os quase 40 mil motoristas da cidade poderão continuar a fazer corridas enquanto o Uber estiver com um recurso contra a decisão em trâmite. A empresa tem até o dia 13 de outubro para apelar da decisão.

Na terça-feira, Dara Khosrowshahi, o presidente executivo do Uber, vai se encontrar com o comissário da TfL em Londres para tentar reverter a decisão, numa reunião orquestrada pelo prefeito da cidade, Sadiq Khan. Apesar de ter criticado o aplicativo de transportes, o prefeito aceitou intervir por causa da postura conciliadora de Khosrowshahi, que se propôs a negociar.

Mudança. Dara Khosrowshahi assumiu a presidência do Uber após Travis Kalanick se desligar da companhia depois de vários escândalos de assédio dentro da empresa. Apesar de deixar o posto de Presidente Executivo, Kalanick permanece na companhia.

No entanto, os diretores do Uber planejam votar na próxima terça-feira, 3, reformas dentro do conselho da empresa para facilitarem um grande negócio envolvendo ações com o grupo japonês SoftBank. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, este pode ser o começo da maior venda privada de ações da história.

A mudança poderia reformular a estrutura administrativa da empresa, limitando os poderes de Travis Kalanick na companhia como acionista e membro do conselho. Na sexta-feira, o ex-presidente disse que apontou Ursula Burns, antiga presidente executiva da Xerox, e John Thain, ex-presidente da Merrill Lynch, para comandarem dois assentos a que Kalanick tem direito no conselho de administração do Uber.