Hannibal Hanschke/Reuters Pichai passar mais a imagem de um zelador cuidadoso do que um empreendedor apaixonado

Quando Sundar Pichai herdou de Larry Page o cargo de CEO da Alphabet, holding que controla o Google, em dezembro, ele recebeu um pacote de problemas: os acionistas tinham processado a empresa por causa de bônus financeiros destinados a executivos acusados de má conduta. Uma admirada cultura de escritório dava sinais de desgaste. E, principalmente, as autoridades de combate à formação de trustes estavam de olho. Agora, ele vai para a linha de frente.

Na última terça feira, o Departamento de Justiça acusou o Google de manter o “monopólio dos portões da internet", usando táticas anticompetitivas para proteger e reforçar seu controle dos segmentos de busca na internet e publicidade em buscas. O Google, que obteve imenso lucro em meio a uma recessão, uma pandemia e investigações anteriores das autoridades de governos de cinco continentes, enfrenta agora sua primeira crise verdadeiramente existencial em seus 22 anos de história.

Os fundadores da empresa, Page e Sergey Brin, deixaram sua defesa a cargo de Pichai. Um homem de fala mansa, ele subiu na hierarquia da empresa ao longo de 16 anos de trabalho com a reputação de ser mais um zelador cuidadoso, nem tanto um empreendedor apaixonado.

Pichai, que já foi gerente de produtos, pode parecer um candidato improvável a liderar a luta de sua empresa contra o governo federal. Mas, se a turbulenta história dessa indústria com as leis de combate à formação de trustes serve de lição, um zelador que relutantemente assume seu lugar sob os holofotes pode ser preferível a um líder carismático que nasceu para comandar as atenções.

Pichai, 48 anos, deve apresentar em sua defesa da empresa a ideia de que ela não constitui um monopólio (coisa que ele já diz há algum tempo), mesmo ficando com uma fatia de mercado de 92% das buscas na internet. O Google é bom para os Estados Unidos, diz a mensagem da empresa, que se apresenta como um humilde motor econômico, e não uma predadora assassina de empregos.

“Ele precisa parecer alguém que tenta fazer o que é certo não apenas para sua empresa, mas para a sociedade como um todo", disse Paul Vaaler, professor de direito e negócios da Universidade de Minnesota. “Se parecer evasivo, petulante e dissimulado, será massacrado pelo tribunal e pela opinião pública.”

O Google se recusou a agendar uma entrevista com Pichai para a reportagem. Em e-mail endereçado aos funcionários na terça feira, ele insistiu para que os empregados do Google mantenham o foco no trabalho para que os usuários sigam interessados em seus produtos, não por falta de escolha, e sim por opção. “Investigações não são novidade para o Google, e aguardamos a oportunidade de apresentar nossa defesa", escreveu Pichai. “Alguns colegas do Google me perguntaram como podem ajudar, e minha resposta é simples: continuem o que estão fazendo.”

Desafio de Pichai foi encarado por poucos na indústria

Poucos executivos já encararam um desafio como esse. Algumas das figuras mais icônicas da indústria da tecnologia derreteram sob a pressão de investigações contra a formação de trustes. Bill Gates, que era CEO da Microsoft no último grande caso de combate à formação de trustes no setor da tecnologia movido pelo Departamento de Justiça, duas décadas atrás, deu a impressão de ser combativo e dissimulado nos depoimentos, reforçando a imagem da empresa como valentona que buscava vencer a qualquer custo. No ano passado, Gates disse que o processo foi uma “distração” tão grande que o fez “errar” na transição para o mundo dos celulares, cedendo esse mercado ao Google.

Page lidou com as investigações iminentes contra a formação de trustes demonstrando distanciamento, investindo seu tempo em projetos tecnológicos futuristas em vez de se reunir com advogados. Mesmo quando a União Europeia aplicou três pesadas multas ao Google por causa de suas práticas anticompetitivas, Page mal falou publicamente no assunto.

Max Whittaker/NYT Infância humilde e trajetória de desafios levaram Sundar Pichai a se credenciar para substituir fundadores da empresa

Em chamada coletiva com os repórteres na terça feira, funcionários do Departamento de Justiça se recusaram a revelar se tinham conversado com Page durante a investigação. Na queixa apresentada, o Departamento de Justiça e 11 Estados alegaram que o Google limitou a concorrência no mercado de buscas ao firmar acordos com fabricantes de celulares, entre elas a Apple, e operadoras que impediram as as rivais de concorrer de maneira justa.

“Para o bem do consumidor americano, dos publicitários e de todas as empresas que agora dependem da economia da internet, chegou a hora de barrar o comportamento do Google limitando a concorrência e restaurá-la", dizia a queixa. O Google disse que o caso continha “profundos equívocos”, alegando que o departamento de justiça teria se baseado em “argumentos dúbios contra a formação de trustes".

O Google também é alvo de um inquérito contra a formação de trustes movido por procuradores gerais estaduais que investigam sua tecnologia de publicidade e busca na web. E a Europa continua a investigar a empresa por sua prática de coleta de dados mesmo depois de ter aplicado a ela três multas desde 2017, somando quase US$ 10 bilhões.

Além de Pichai, executivos do Google têm tom conciliatório

Ao lado de Pichai estão executivos do alto escalão que também se mostram inclinados a adotar uma postura de conciliação. Ele se cercou de outros gerentes sérios com carreira respeitável no Google que amplificam o elemento monótono da empresa.

A pessoa designada para centralizar a defesa é Kent Walker, diretor jurídico do Google e diretor de assuntos globais. Ele já foi funcionário do Departamento de Justiça e chegou a ser procurador assistente. Walker entrou para o Google em 2006, e ainda que supervisione os problemas mais complicados da empresa, ele raramente é citado nas manchetes — de acordo com colegas e ex-colegas, isso comprova seu pragmatismo de advogado.

O Google nomeou Halimah DeLaine Prado como nova assessora jurídica. Veterana de 14 anos no departamento jurídico da empresa, Halimah foi recentemente vice-presidente encarregada de supervisionar a equipe global que orientava o Google em relação a produtos incluindo publicidade, computação na nuvem, buscas, YouTube e hardware. Ainda que Halimah não tenha tanta experiência com a legislação de combate à formação de trustes, ela está no Google desde 2006 e, a essa altura, conhece bem o direito à concorrência.

Espera-se que a empresa aposte pesado em seus escritórios jurídicos caros para administrar a batalha, entre eles Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, uma das principais firmas do Vale do Silício, e Williams & Connolly, que já defendeu o Google em outros processos ligados ao direito à concorrência.

O Wilson Sonsini representa o Google desde a fundação da empresa e ajudou-a a se defender de uma investigação da Comissão Federal do Comércio envolvendo o ramo das buscas. Em 2013, a agência optou por não apresentar queixa.

Independentemente dos argumentos jurídicos por trás de um processo contra o Google por formação de monopólio, o caso pode moldar a percepção pública da empresa por muito tempo após seu desfecho.

Até agora, a postura pública do Google diante do caso tem sido de indiferença. Pichai disse que as investigações de uma possível formação de monopólio não são novidade, e a empresa vê com bons olhos a investigação de suas práticas de negócios. O Google argumentou que concorre em mercados que mudam rapidamente, e seu domínio pode evaporar de uma hora para outra com o surgimento de novos rivais.

“O Google atua em mercados globais altamente dinâmicos, de concorrência acirrada, onde o preço é gratuito ou está em queda e os produtos são constantemente aperfeiçoados", disse Pichai em seus comentários de abertura a um painel de congressistas analisando a formação de trustes em julho. “A continuidade do sucesso do Google não é garantida.”

No início de sua gestão à frente do Google, Pichai relutou em se defender perante Washington — função de um de seus antecessores, Eric Schmidt, desempenhava com gosto. Schmidt, importante doador para o Partido Democrata, visitava com frequência a Casa Branca durante o governo Obama, e participou do conselho de especialistas em ciência e tecnologia do então presidente.

Em 2018, o Google se recusou a enviar Pichai para depor perante uma comissão de espionagem do senado interessada na interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Irritados, os senadores deixaram uma cadeira vazia para o representante da empresa ao lado dos executivos do Facebook e do Twitter (Page também foi convidado a depor, mas ninguém na empresa imaginou que ele aceitaria o convite).

Desde então, Pichai fez visitas frequentes a Washington, depôs em outras audiências do congresso e se reuniu com o presidente Donald Trump. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL