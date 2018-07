Gary Cameron/Reuters Bob Iger, presidente executivo da Disney: queda-de-braço com a Comcast

A Walt Disney disse nesta quarta-feira, 14, que criou uma nova unidade de negócios para gerir seu futuro serviço de streaming de vídeo, que pode brigar com empresas como Netflix e Amazon. A novidade surge no momento em que a Disney está no processo de compra da 21st Century Fox, que produz filmes e séries para TV.

Kevin Mayer, diretor de estratégias da empresa, foi nomeado presidente da nova divisão. Ele supervisionará o lançamento de um serviço de transmissão digital “criado para a família”, previsto para ser lançado no fim de 2019. Quando a compra da Fox for concluída, as redes de mídia e o estúdio de filmes permanecerão como unidades separadas da Disney, disse a empresa.

“Estamos posicionando estrategicamente nossos negócios para o futuro, criando um quadro global mais efetivo para atender consumidores em todo o mundo, aumentar o crescimento e maximizar o valor para os acionistas”, afirmou o presidente executivo da Disney, Bob Iger, em um comunicado.

A maior rede de TV da Disney, a ESPN, vem perdendo assinantes à medida que os clientes deixam as assinaturas de televisão paga em favor de serviços como Netflix. No fim do ano passado, a empresa anunciou que iria retirar todo o seu conteúdo da plataforma de streaming, porque lançaria sua própria plataforma nos próximos anos.