Disney+ deve estrear no Brasil em 17 de novembro

Atualizado às 12h08 com a confirmação da estreia

O Disney+, serviço de streaming da empresa, estreará no Brasil em 17 de novembro. Um tuíte publicado aparentemente por erro na manhã desta terça, 18, no perfil oficial do serviço na América Latina indicava a data de estreia.

A mensagem dizia: "Não publicar. Post anunciando o lançamento do Disney+ na América Latina em 17 de novembro". Até a publicação deste texto, a mensagem permanecia no ar.

Pouco depois, a conta oficial no Twitter do serviço no Brasil confirmou a data.

Ainda, porém, não está confirmado o valor da assinatura, mas usuários no exterior que tentaram criar uma conta no serviço com dados do Brasil se depararam com um valor: R$ 28,99. A plataforma de streaming será a casa de produções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.