Disney Animation Studios Disney vai estrear no ramo da realidade virtual com o curta "Cycles"

A Disney vai estrear seu primeiro curta-metragem em realidade virtual em agosto, de acordo com informações da Associação de Máquinas de Computação (ACM, na sigla em inglês). O curta, chamado “Cycles”, demorou cerca de quatro meses para ficar pronto e mobilizou 50 colaboradores.

O filme tem como tema principal a construção de lares e os altos e baixos que as famílias enfrentam para criar uma vida dentro de uma casa. A estreia acontecerá durante um evento da ACM que reúne produções de realidade virtual, realidade aumentada e realidade mista.

Além de ser o primeiro filme de realidade virtual da Disney, Cycles também é uma experiência nova para o diretor Jeff Gipson, que já trabalhou em animações como Frozen, Zootopia and Moana. No comunicado da ACM, Gipson disse que o objetivo de fazer o curta em realidade virtual foi proporcionar uma conexão mais profunda. “Esperamos que as pessoas sintam todas as emoções que pretendemos transmitir com a nossa história”, disse.

Não é a primeira vez que a realidade virtual chega às animações. A Pixar, que pertence à Disney, lançou no final do ano passado uma versão da animação “Coco” em realidade aumentada. A presença de empresas como a Pixar e a Disney no ramo da realidade virtual é um bom sinal para o desenvolvimento do setor.