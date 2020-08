Disney Rival da Netflix, Disney+ já conta com 60,5 milhões de assinantes ao redor do mundo

O serviço de streaming da Disney, o Disney+, pode chegar ao Brasil por R$ 29 ao mês. A informação é do site Guia Disney Plus Brasil, que recolheu relatos de usuários nos Estados Unidos que tentaram criar uma conta com dados do Brasil — a empresa ainda não anunciou nem a chegada e nem o preço de maneira oficial.

É possível que o preço mostrado aos usuários americanos seja apenas resultado de uma conversão direta entre dólar e real pela plataforma. Nesta semana, porém, a Disney confirmou que o serviço, lançado no ano passado nos Estados Unidos, chegará em novembro nos países da América Latina.

Nos Estados Unidos, o Disney+ custa US$ 6,99. Por aqui, o serviço da Disney deve competir com nomes como a Netflix, que custa R$ R$21,90 ao mês, o Amazon Prime, cuja assinatura do pacote completo é R$ R$ 9,90, e o Globoplay, que sai por R$ R$22,90.

O Disney+ já conta com 60,5 milhões de assinantes ao redor do mundo, de acordo com o presidente executivo da companhia, Bob Chapek. Atualmente, o serviço já estreou em países como Reino Unido, Índia, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Suíça e França.

Nesta quarta, as ações da Disney fecharam o pregão em alta na Bolsa de Valores de Nova York, após a empresa anunciar que lançará a nova versão de Mulan antecipadamente no serviço de streaming.