Disney Serviço de streaming Disney+ chegará ao Brasil em 2020, confirmou a empresa

A Disney anunciou no início de agosto a criação do Disney+, seu novo serviço de streaming, que competirá com gigantes da área como Netflix e Amazon Prime. O serviço vai estrear nos Estados Unidos em 12 de novembro.

Além das animações que tornaram a empresa conhecida, os pacotes do Disney+ (lê-se Disney Plus) vão incluir também os filmes da companhia e produções das suas marcas, como Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN e National Geographic.

A previsão é de que, já no lançamento, estejam disponíveis para o público mais de 500 filmes e 7,5 mil episódios de séries. Confira tudo que já foi divulgado sobre o Disney+ até agora:

Quando o Disney+ chega ao Brasil

De acordo com a Disney, o serviço de streaming deve chegar ao País em 2020. O anúncio foi feito no último dia 23 durante o D23 Expo, evento da companhia que acontece a cada dois anos na Califórnia, nos Estados Unidos.

Até o momento, porém, não há previsão de preço, data ou qualquer outra informação sobre a chegada do Disney Plus ao Brasil.

Quanto custa a assinatura do Disney+

A Disney anunciou em abril que o preço da assinatura básica do Disney+ nos Estados Unidos será de US$ 7. O valor é mais baixo que o plano mais básico da Netflix no país, que custa US$ 9 por mês.

Haverá ainda um pacote premium, pelo valor de US$ 13. Além do Disney+, os assinantes terão acesso ao serviço de streaming ESPN+, do canal esportivo de mesmo nome, e a plataforma de séries Hulu, da qual a Disney é dona de uma fatia considerável. A novidade foi anunciada no último dia 6 de agosto, durante uma conferência do presidente executivo da Disney, Bob Iger, com investidores.

O preço do pacote sai US$ 5 mais em conta do que a assinatura dos três serviços separadamente nos EUA. Ele também é competitivo em relação ao plano premium da Netflix comercializado nos Estados Unidos, vendido por US$ 16.

Ainda não há nenhuma previsão se a Disney vai oferecer um pacote similar no Brasil – vale lembrar que o Hulu, por exemplo, não está presente no País.

O que vai ter no Disney+

O Disney+ terá filmes e séries originais da Marvel, Star Wars, National Geographic, Fox, ESPN, Pixar e da própria Disney. A empresa também está desenvolvendo produções inéditas especialmente para o streaming – caso de The Mandalorian, série liderada pelo diretor Jon Favreau (de vários filmes da Marvel, como Vingadores) e inspirada no universo de Star Wars.

Uma das apostas do NatGeo para o próximo ano é a série The World According to Jeff Goldblum, anunciada durante a D23 Expo. A narrativa de 12 episódios é estrelada pelo ator de Jurassic Park, investigando as coisas que mais o intrigam, de sorvete a tatuagens.

Entre os destaques do serviço, também estão três novas séries da Marvel: Ms. Marvel, Moonknight e She Hulk. Uma série especial estrelada pelo personagem de Star Wars Obi Wan Kenobi, ainda sem título, também está na lista. Além disso, o Disney Plus terá as trinta temporadas de Os Simpsons, bem como outras produções da Fox, como Arquivo X e Atlanta.

A Disney anunciou ainda a volta da personagem Lizzie McGuire, quinze anos depois do fim da série adolescente. A atriz Hillary Duff voltará ao papel mostrando como a protagonista está aos 30 anos de idade.

Disney+ versus Netflix: quais as diferenças

Além das assinaturas mais em conta do que as vendidas hoje pela Netflix, o Disney+ terá outras particularidades em relação à gigante do streaming.

Diferente do modelo Netflix, que libera temporadas completas e incentiva o hábito do binge watching —ou maratona de episódios—, o Disney+ vai soltar episódios de séries semanalmente.

Além disso, o Disney+ já será lançado com editores humanos que vão recomendar conteúdos —serviço que foi anunciado pela Netflix no último dia 26. Até então,as recomendações da Netflix eram baseadas apenas por algoritmos alimentados pelo hábitos e preferências dos usuários.

Outra diferença é que será possível cadastrar até sete perfis diferentes em uma conta básica do serviço, que permitirá quatro transmissões simultâneas. Seguindo o que o Spotify faz, a Disney, no entanto, não vai deixar que pessoas que morem em endereços diferentes compartilhem uma conta.

Onde acessar o Disney+

O Disney+ terá aplicativos para mobile nos sistemas operacionais iOS e Android, além dos consoles de PS4 e Xbox One. Também estarão incluídas as plataformas para Chromecast, Apple TV e Android TV.