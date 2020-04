Disney/Estadão Disney+ chegou a 50 milhões de assinantes

A Walt Disney Company anunciou nesta quarta-feira, 8, que seu serviço de streaming, o Disney+, ultrapassou os 50 milhões de assinantes. O número representa mais de 23 milhões a mais do que no final do ano passado, segundo levantamento divulgado em fevereiro.

O aumento de assinaturas está ligado com a chegada do serviço de streaming em diversos países. Atualmente, o Disney+ já estreou na Reino Unido, Índia, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, Suíça e França. Ele é esperado para novembro no Brasil.

“Estamos realmente gratos que o Disney+ esteja ressonando com milhões em todo o mundo e acreditamos que isso é um bom presságio para a nossa expansão contínua na Europa Ocidental, no Japão e em toda a América Latina até o final deste ano”, disse Kevin Mayer, chefe de vendas diretas da Disney, em um comunicado de imprensa.

Segundo Christine McCarthy, diretora financeira da Disney, a empresa espera ainda que mais assinantes internacionais façam parte da base do serviço de streaming a partir de agora, mas reconhece o apelo de lançamentos de séries da Marvel e da Lucasfilm, produtora de filmes como Star Wars, para também atrair o público americano.