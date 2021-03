Luisa Gonzalez/Reuters O Uber comprou a Postmates em julho de 2020 em um negócio de US$ 2,65 bilhões todo em ações

A unidade de robótica da Postmates, uma startup de entrega de encomendas que comprada pelo Uber no ano passado, se transformou em uma nova empresa chamada Serve Robotics, disse a companhia nesta terça-feira, 2.

A Serve disse em um comunicado à imprensa que fechou sua primeira rodada de financiamento, liderada pela firma de capital de risco Neo, e auxiliada por Uber, Long Journey Ventures, os co-fundadores da Postmates, Bastian Lehmann e Sean Plaice; bem como outros investidores.

"Enquanto os carros autônomos removem o motorista, a entrega robótica elimina o próprio carro e torna as entregas sustentáveis ​​e acessíveis a todos", disse Ali Kashani, cofundador e presidente da Serve Robotics.

A unidade, Postmates X, lançou um robô semiautônomo, o Serve, em 2018 para atuar em entregas mais rápidas. Atualmente, o Serve opera comercialmente em Los Angeles e San Francisco e foi popular durante a pandemia covid-19 ao permitir entrega de mercadorias sem contato físico.

O Uber comprou a Postmates em julho de 2020 em um negócio de US$ 2,65 bilhões todo em ações com o objetivo de expandir sua participação no mercado de entrega de alimentos em um momento em que a pandemia atingiu o mercado de transporte urbano por aplicativo, seu principal negócio.