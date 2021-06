Waymo Waymo, criada em 2009, é amplamente considerada como líder no desenvolvimento de tecnologia de direção autônoma

A unidade de veículos autônomos do Google, Waymo, anunciou nesta quarta-feira, 16, que captou US$ 2,5 bilhões em uma rodada de financiamento que contou com a participação de sua controladora, Alphabet, e também de nomes que incluem Andreessen Horowitz, Silver Lake e Tiger Global.

A Waymo, criada em 2009, é amplamente considerada como líder no desenvolvimento de tecnologia de direção autônoma. Segundo o site de investidores PitchBook, a companhia é avaliada em pouco mais de US$ 30 bilhões.

A Alphabet não informou de imediato a última avaliação da Waymo após a mais recente rodada de captação de recursos. O dinheiro da rodada anunciada nesta quarta-feira será usado para melhoria da tecnologia de direção autônoma da companhia e para expansão da equipe da Waymo.

A Waymo é a primeira empresa a operar um serviço de transporte urbano autônomo, o Waymo One. A companhia tem veículos sem motorista em cidades norte-americanas que incluem São Francisco.