DJI A chinesa DJI lançou no Brasil um drone mais barato, o Tello.

Para quem tinha a vontade de pilotar um drone, mas achava que os modelos disponíveis no mercado eram muito caros e complexos de serem operados, o novo drone Tello, da fabricante chinesa DJI, pode ser uma boa pedida. O veículo pode ser controlado por meio de um aplicativo para celular, oferecido no Google Play e no ITunes. O aparelho chegou ao mercado brasileiro na semana passada e tem preço sugerido de R$ 549 – bem abaixo do preço médio dos drones da chinesa, que custam cerca de R$ 4 mil.

Com apenas 80 gramas, o drone é capaz de voar por até 13 minutos a 28,8 km/h e percorrer uma distância de 100 metros. A câmera do Tello faz imagens de 5 megapixels e as transmite em HD em tempo real para smartphones ou tablets -- o piloto pode acompanhar todo o vôo.

Além disso, o Tello tem o sistema de codificação Scratch, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetes (MIT), que dá a oportunidade para o usuário aprender o básico de programação. Com o sistema, o piloto consegue criar padrões de vôo próprios.