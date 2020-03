99/Divulgação Dona da 99 criou fundo para ajudar motoristas

A empresa chinesa Didi Chuxing, dona da 99, criou um fundo de US$ 10 milhões para apoiar seus motoristas e entregadores diagnosticados com o coronavírus - a medida inclui motoristas no Brasil.

Além dos brasileiros, o fundo apoiará os motoristas e entregadores da Didi na Austrália, Chile, Colômbia, Costa Rica, Panamá, Japão e México, seguindo passos semelhantes adotados pela empresa na China.

À medida que os casos de vírus aumentam em todo o mundo, as empresas de serviços por aplicativos são pressionadas para cuidar de pessoas que trabalham em suas plataformas e são normalmente classificadas como trabalhadores que não possuem direito à licença médica e outros benefícios trabalhistas.

“A saúde de nossos parceiros e passageiros é a nossa principal prioridade e esperamos que este fundo os ajude a protegê-los e a proteger a segurança desta plataforma”, disse o presidente da Didi, Jean Liu, em comunicado.

A quantia que motoristas e entregadores receberão e o período de tempo em que serão elegíveis ainda estão sendo determinados, disse um porta-voz da Didi, acrescentando que os motoristas e os entregadores receberão mais informações da empresa em seu respectivo país nos próximos dias.

“Estamos trabalhando rapidamente para definir os detalhes e forneceremos detalhes localmente o mais rápido possível”, disse o porta-voz.

A principal rival da Didi, Uber, disse no sábado que oferecerá indenizações a motoristas e entregadores diagnosticados com o coronavírus ou colocados em quarentena por até 14 dias.