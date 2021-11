Carlos Jasso/Reuters A chinesa Didi comprou o aplicativo brasileiro de mobilidade 99 Táxis em 2018

A empresa de transporte por aplicativo Didi, dona do aplicativo de transporte 99, está se preparando para relançar seus aplicativos na China até o final do ano, prevendo que a investigação de segurança cibernética de Pequim sobre a empresa será encerrada até então, disseram à Reuters três pessoas diretamente envolvidas no relançamento.

As fontes disseram esperar que o órgão regulador do ciberespaço da China finalize qualquer penalidade contra a empresa em dezembro. A Didi reservou 10 bilhões de iuanes (US$ 1,6 bilhão) para uma potencial multa, disse uma das fontes.

Em julho, a Administração do Ciberespaço da China (CAC) ordenou que as lojas de aplicativos do país removessem 25 apps operados pela Didi, poucos dias depois que a gigante foi listada na Bolsa de Nova York. A CAC também disse à empresa para parar de registrar novos usuários, citando a segurança nacional e o interesse público.

Questionada sobre os preparativos para relançar os aplicativos e o valor reservado para uma possível multa, a Didi disse que a informação obtida pela Reuters foi "puro boato sem fundamento de fato" e que estava cooperando ativa e totalmente com a revisão da segurança cibernética, sem dar mais detalhes. A CAC não respondeu a um pedido de comentário.

As ações da Didi caíram pela metade desde sua estreia em Nova York, deixando seu valor de mercado em US$ 43 bilhões. A investigação surgiu em meio a uma série de medidas regulatórias de Pequim que alteraram as normas para uma série de setores, de tecnologia a propriedade e aulas particulares.