Jason Lee/Reuters Chinesa Didi levanta US$ 4,4 bilhões em IPO

A gigante chinesa de transporte urbano Didi Chuxing, dona do app 99 no Brasil, levantou US$ 4,4 bilhões ao fixar o preço de suas ações a US$ 14 antes de sua oferta inicial (IPO, na sigla em inglês), que ocorre nesta quarta-feira, 30, em Nova York. Com isso, a empresa estreia avaliada em US$ 73 bilhões, marca mais baixa do que os US$ 100 bilhões que o mercado esperava anteriormente.

Ainda assim, a gigante conseguiu alavancar os números da estreia. O preço dos papéis foram fixados na marca mais alta almejada pela empresa. Além disso, ela precisou aumentar o número de ações disponibilizados. A Didi vendeu cerca de 316,8 milhões de ações - o esperado era que fosse feita uma oferta de 288 milhões.

O objetivo de um IPO de US$ 100 bilhões não foi atingindo, pois os investidores temem os prospectos de crescimento da empresa tendo em vista a possibilidade do aumento de regulação sobre apps de transportes em diferentes países. Além disso, a China, que vem apertando o cerco em relação a empresas de tecnologia, decidiu iniciar uma investigação antitruste sobre a Didi no país. No ano passado, a Didi registrou prejuízo de US$ 1,6 bilhão e queda de 8% na receita, para US$ 21,63 bilhões, por causa da pandemia.

Mesmo assim, a estreia da Didi na bolsa será a maior de uma companhia chinesa desde a abertura de capital do Alibaba, que levantou US$ 25 bilhões em 2014. Favorece o valor a intensa movimentação do mercado financeiro americano, que em 2021 registrou recorde de IPOs.

Em relação aos concorrentes, a estreia da Didi não é ruim. Em 2019, o Uber foi avaliado em US$ 69 bilhões ao realizar o IPO. Já a Lyft, que atua nos EUA, foi avaliada em US$ 24,3 bilhões na sua estreia na bolsa em março de 2019. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS