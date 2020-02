Martin Bureau/AFP Em 2019, Ebay vendeu site de ingressos para a Viagogo, que agora chegará a 70 países; agora, é a vez do próprio marketplace entrar na mira de compradores

A Intercontinental Exchange, dona da bolsa de Nova York, fez uma oferta para comprar a empresa de comércio eletrônico eBay, acordo que pode avaliar a empresa em mais de US$ 30 bilhões, publicou o Wall Street Journal nesta terça-feira.

As companhias não estão em negociações formais atualmente e não há garantia de que o eBay aceite a oferta, publicou o jornal, citando fontes a par do assunto. As ações do eBay disparavam mais de 7% perto do final do pregão, enquanto os papéis da ICE mostravam baixa de 5%.

A ICE está interessada principalmente nos negócios de marketplace do eBay, e não na unidade de classificados, que o eBay já está considerando vender, segundo o jornal.

Procurados pela Reuters, representantes da ICE não comentaram o assunto e representantes do eBay não puderam se manifestar de imediato.

O eBay tem mudado o foco para seus negócios com publicidade e de meios de pagamento em meio à ferrenha competição com a Amazon e o Walmart.