David Paul Morris/ Bloomberg - 07/01/2020 Google é uma das empresas controladas pelo grupo de tecnologia Alphabet

A Alphabet, dona do Google, teve mais um trimestre de crescimento, driblando os efeitos da incerteza econômica global, que tem colocado em xeque o desempenho das empresas de tecnologia nas bolsas americanas. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 1°, a companhia registrou receita de US$ 75,3 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, uma alta de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior – a expectativa de analistas era de US$ 72 bilhões.

No período, a empresa registrou lucro líquido de US$ 20,6 bilhões, um aumento de 35,5% ante 2020. Após o fechamento do mercado, as ações da empresa operavam em alta de 7%.

Quanto aos dados anuais, a Alphabet teve receita de US$ 257,6 bilhões ao longo de todo o ano de 2021, crescimento de 41% em relação ao ano anterior. Já o lucro líquido anual ficou em US$ 76 bilhões, um salto de 89,1%.

Para Guilherme Zanin, analista da corretora Avenue, os resultados mostram a força da empresa em meio a um cenário adverso. “Em 2022, as ações da Alphabet já caíram cerca de 5% – as empresas de tecnologia de forma geral têm sofrido com o cenário. Mesmo assim, o Google mostrou que pode suportar ventos contrários econômicos melhor do que outros pares do setor”, disse.

Na receita, o destaque continua para os serviços do Google, que somaram US$ 69,4 bilhões no quarto trimestre de 2021, alta de 31% ante o mesmo período do ano anterior. Quem puxou a categoria foram as ferramentas de busca da empresa, YouTube e Google Network, totalizando US$ 61 bilhões.

Apesar da receita maior, o custo de aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês) também cresceu: a cifra saiu de US$ 10,4 bilhões para US$ 13,4 bilhões do último trimestre de 2020 para os mesmos três meses do ano passado. A métrica, que diz respeito a quanto a empresa desembolsa para fidelizar clientes (como ao investir em anúncios próprios), é olhada com atenção por investidores.

Divisão de nuvem da empresa e concorrente da Amazon e Microsoft, o Google Cloud somou US$ 5,5 bilhões no último trimestre, crescimento de 44,7% na comparação com 2020. O serviço é uma das principais apostas da gigante da tecnologia para a digitalização das empresas, ramo que vem expandindo desde a pandemia de covid.

Em nota a investidores nesta terça-feira, Sundar Pichai, presidente executivo da Alphabet e do Google, destacou o crescimento dos segmentos de publicidade e nuvem. “Nosso forte investimento em tecnologias de inteligência artificial continua a impulsionar experiências extraordinárias e úteis para pessoas e empresas, em nossos produtos mais importantes”, afirmou.