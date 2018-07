Lucy Nicholson/Reuters O Lyft é um dos principais rivais do Uber nos Estados Unidos

A Alphabet, holding que controla o Google, está considerando fazer um investimento no aplicativo de transportes Lyft, principal rival do Uber nos Estados Unidos. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, a empresa considera fazer um aporte de US$ 1 bilhão, com recursos que podem vir do Google ou do CapitalG, braço de investimentos da Alphabet, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

De acordo com o portal de notícias Axios, especializado em tecnologia, as negociações estão sendo conduzidas por executivos de alto nível, como o cofundador e presidente executivo da Alphabet, Larry Page. Procuradas pela Bloomberg, Alphabet e Lyft se negaram a comentar o assunto.

Caso o investimento se concretize, ele acirra a rivalidade entre a gigante de buscas e o aplicativo de transportes – hoje, as duas empresas se enfrentam na Justiça norte-americana. A Waymo, braço de desenvolvimento de carros autônomos da Alphabet, está processando o Uber por roubo de tecnologia. Além disso, a Waymo tem uma parceria com a Lyft para o desenvolvimento de veículos sem motorista.

Com US$ 1 bilhão em investimento, diz a Bloomberg, o Lyft teria capacidade de garantir sua independência por algum tempo, algo que o cofundador John Zimmer já disse ser uma prioridade.

Hoje, o Lyft vive uma boa fase nos EUA, depois de ganhar mercado com as polêmicas recentes do Uber. Até hoje, a empresa já recebeu US$ 2 bilhões em aportes de investidores como General Motors, Andressen Horowitz e Rakuten.