Danish Siddiqui/Reuters Donald Trump ordenou no início deste mês que a ByteDance venda as operações do TikTok nos Estados Unidos

A Alphabet, dona do Google, considerou participar de uma oferta coletiva para comprar o TikTok, de acordo com uma reportagem da agência de notícias Bloomberg publicada nesta sexta-feira, 21. De acordo com as fontes ouvidas pela agência, porém, as negociações fracassaram.

A aquisição que a Alphabet estava planejando seria uma participação minoritária, sem direito a voto, por meio dos braços de investimento da companhia, o GV ou CapitalG. Segundo a Bloomberg, a Alphabet não liderou os esforços — não há informações sobre quais outras empresas fariam parte da oferta coletiva.

Uma fonte disse à reportagem que a dona do Google não descartou a participação em licitações futuras. Como o aplicativo chinês de vídeos é rival do YouTube, que pertence à Alphabet, há razões para o interesse da empresa na aquisição.

A Microsoft já manifestou publicamente seu interesse em comprar o TikTok. De acordo com o jornal Financial Times, a gigante tecnológica Oracle também está em negociações preliminares para a aquisições. Além disso, circula no mercado a informação de que o Twitter cogitou a compra.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou no início deste mês que a ByteDance venda as operações do aplicativo nos Estados Unidos até 15 de setembro, devido a preocupações sobre a segurança dos dados pessoais de usuários. A empresa ByteDance, dona do TikTok, já disse que buscará "todos os remédios disponíveis a fim de garantir que o respeito à lei não seja descartado e que nossa companhias e nossos usuários sejam tratados de modo justo — se não pelo governo, então pelos tribunais dos EUA".