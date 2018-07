Matt Rourke/AP Google, que administra o maior negócio de publicidade online do mundo, também pode ser afetado por regras mais rígidas

Leia mais Google começa a processar pagamentos em aplicativos e lojas virtuais

A Alphabet, holding que controla o Google, anunciou nesta quinta-feira, 26, que registrou lucro 33% maior no terceiro trimestre do ano fiscal, alcançando US$ 6,7 bilhões, bem acima das expectativas de Wall Street. O resultado impulsionou as ações da companhia após o fechamento do mercado e elas tiveram alta de 3%, sendo negociadas a US$ 1.020. No total, as ações da Alphabet tiveram ganhos de 25% no acumulado do ano.

A receita da companhia no terceiro trimestre saltou 24% para US$ 27,8 bilhões, também acima das expectativas de analistas, que esperavam valor próximo a US$ 27,2 bilhões.

A Alphabet, assim como grande parte do setor de tecnologia, tem alcançado altas taxas de crescimento uma vez que a publicidade tem crescido na web e em dispositivos móveis.

O terceiro trimestre de 2017 é o 15º consecutivo em que a companhia registra crescimento de dois dígitos nas vendas de publicidade, na comparação ano a ano. As vendas de publicidade ainda representam a maior parte da receita do Google, maior unidade da Alphabet.

Os investidores, porém, tem se preocupado com o custo de aquisição de usuários do Google em dispositivos móveis, uma vez que o Google paga a Apple e outras empresas que utilizam o Google como principal ferramenta de busca em seus smartphones. Esses custos saltaram 54% no último trimestre e representaram 12% das vendas de publicidade.

"Existe muito foco no custo de aquisição do usuário como um custo", disse o analista da Arete Research, Richard Kramer, à agência de notícias Reuters. "É um grande investimento do Google para controlar o ecossistema."

Outras receitas. Os demais negócios do Google, que incluem a venda de hardware, como os smartphones da linha Pixel e a caixa de som inteligente Google Home, também registrou grande crescimento. As vendas aumentaram 40% em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a US$ 3,4 bilhões. O valor também inclui os negócios do Google no segmento de computação em nuvem.