Stephen Lam/Reuters Sundar Pichai é o presidente do Google

A Alphabet, controladora do Google, registrou lucro líquido de US$ 8,948 bilhões no quarto trimestre de 2018, revertendo prejuízo de US$ 3,020 bilhões, ou US$ 4,35 por ação, registrado no mesmo período do ano anterior. O resultado veio bastante acima do esperado por analistas consultados pela FactSet, que esperavam lucro de US$ 10,86 por ação.

A receita, por sua vez, registrou crescimento de 22% entre outubro e dezembro do ano passado na comparação com o mesmo período de 2017, ao passar de US$ 32,323 bilhões para US$ 39,276 bilhões. O resultado também superou as estimativas de analistas ouvidos pela FactSet, que apontavam receita a US$ 38,9 bilhões. Considerando todo o ano de 2018, a Alphabet registrou receita de US$ 136,8 bilhões, um aumento de 23% na comparação com o ano anterior.

Custos. Os custos totais de aquisição de tráfego do Google, que são taxas pagas a sites parceiros que veiculam anúncios ou serviços do Google, somaram US$ 7,436 bilhões entre outubro e dezembro, representando 23% do total de receitas de publicidade da empresa. O resultado ficou aquém do esperado pela FactSet, cujos analistas estimavam que os custos ficassem em US$ 7,63 bilhões. No quarto trimestre de 2017, os custos totais foram de US$ 6,450 bilhões, o equivalente a 24% do total de receitas de publicidade do Google.

Já o custo agregado por clique, medida que revela quanto os anunciantes pagam pelo clique dos usuários nos links, mostrou recuo de 29% no quarto trimestre de 2018 em relação ao mesmo período de 2017. Na comparação com o período entre julho e setembro do ano passado, houve queda de 9% do indicador. O volume de cliques pagos, por sua vez, apresentou salto de 66% ante o quarto trimestre de 2017, enquanto houve alta de 22% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado.

A decepção dos investidores com os custos totais de aquisição de tráfego do Google penalizaram as ações da Alphabet. Nos negócios do after hours em Nova York, os papéis da companhia até chegaram a subir após terem apresentado alta de 2,04% no pregão regular, contudo, às 19h23 (de Brasília), as ações da companhia caíam 2,47%, a US$ 1.113,19.