A empresa brasileira de tecnologia Movile recebeu um novo aporte de US$ 82 milhões de dois dos seus principais investidores, a Naspers Ventures e Innova Capital. O valor será usado, em sua maior parte, para ampliar a participação da companhia no serviço de delivery de comida iFood, além do desenvolvimento e aquisição de novos serviços.

Em comunicado, Larry Illg, presidente executivo da Naspers Ventures, disse que os investidores acreditam que a Movile tem habilidade de transformar o mercado móvel da América Latina e de outras regiões. “O iFood tem demonstrado uma execução impressionante e de crescimento, se tornando um líder na América Latina para delivery de alimentos e com expansão contínua pela região”, afirmou o executivo, na nota.

O Innova Capital, fundo de investimento de Jorge Paulo Lemann, hoje a pessoa mais rica no Brasil, também participou do aporte. Segundo o fundo, a nova rodada de investimentos como forma de impulsionar o crescimento da empresa brasileira. “Nós acreditamos que a Movile tem muitas oportunidades de continuar crescendo exponencialmente, inclusive em serviços de logística, finanças e muitos outros”, disse Veronica Allende Serra, sócia fundadora do Innova Capital, por meio de nota.

Conheça o escritório da empresa por trás do iFood e PlayKids











Foto: Sérgio Castro/Estadão Empresa responsável por serviços como o iFood e o PlayKids, a Movile se mudou, na última segunda-feira, 14, para um novo escritório em São Paulo. A empresa, que registra cerca de 50 bilhões de transações em seus serviços todo ano, ganhou ambiente descontraído no País. Além do Brasil, a Movile tem 15 outros escritórios distribuídos por outros sete países, como Estados Unidos e Argentina. Foto: Sergio Castro/Estadão Integrado com o ambiente de trabalho, é possível encontrar pufes para pequenas reuniões ou conversas. Ao fundo, é possível ver salas de reunião isoladas para, no máximo, duas pessoas. Estes ambientes ainda podem ser usados como alternativas ao local de trabalho. Foto: Sergio Castro/Estadão É possível encontrar símbolos e ícones da cultura pop e nerd por todo o escritório, como dos filmes de Star Wars e do livro Guia do Mochileiro das Galáxias. Na foto, uma sala de reuniões que foi decorada com a nave Enterprise, da série Star Trek. Foto: Sergio Castro/Estadão Escritório da Movile, em São Paulo Foto: Sergio Castro/Estadão Nas paredes do escritório, os funcionários são retratados em caricaturas de super-heróis, para mostrar que eles se destacaram ou fizeram algo positivo que contribuiu com o crescimento da empresa. Assim, eles pretendem aumentar o ritmo de desenvolvimento da companhia, que registrou um crescimento anual médio de 80% nos últimos 7 anos . Foto: Sergio Castro/Estadão Além dos quadros com os funcionários nas paredes, a empresa colocou suas missões, valores e visões para que os funcionários se lembrem delas e se sintam motivados diariamente. Foto: Sergio Castro/Estadão O escritório, que ocupa um andar inteiro de um prédio no Morumbi, deixa a equipe próxima e cria um ambiente de descontração.

Fabricio Bloisi, presidente executivo da Movile, diz que apesar da possibilidade de crescimento do iFood, devido a expansão mundial do mercado de delivery de alimentos, o valor será dividido entre o aplicativo de entregas e em outras plataformas estratégicas para a companhia. “Nós temos planos de investir mais nas startups de vendas de ingressos, e em novas áreas onde a Movile possa trazer valor para empresários e companhias em fase de crescimento”, disse, no comunicado.

Aposta. Esta é a segunda rodada que a Movile recebe da Naspers em conjunto com a Innova Capital este ano. Em junho, a dona do iFood recebeu outros US$ 53 milhões a serem usados principais nos segmentos de delivery, ingressos e educação. Somando todas as rodadas de investimento, a Movile já recebeu mais de US$ 127 milhões em aporte desde janeiro de 2000.

Atualmente, a Movile tem cerca de 100 milhões de usuários ativos mensais, considerando o conjunto de seus aplicativos, que incluem o iFood (delivery de comida), PlayKids (conteúdo para crianças), Rapiddo Entregas (entregas) e Sympla (gestão de eventos e venda de ingressos).