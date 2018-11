League of Legends é um dos principais jogos da Riot Games

A Riot Games, criadora do game League of Legends, é acusada por funcionárias e ex-funcionárias de assédio sexual, discriminação de gênero e pagamento desigual.

O assunto veio à tona após reportagens publicadas no blog especializado em tecnologia Kotaku. Segundo os textos, dezenas de funcionários reclamam de favorecimento a homens durante o processo de contratação, assédio sexual e má conduta de funcionários.

Nos autos consta, segundo o blog, o caso de uma funcionária que descobriu trocas de e-mails entre seus colegas de trabalho detalhando táticas para estuprá-la. Há ainda relatos de mulheres que não podiam participar de reuniões decisivas e outras que ouviam que não poderiam ser promovidas por terem nascido mulher.

Segundo o blog, entre os envolvidos nos escândalos está Scott Gelb, chefe de operações da empresa, acusado de tocar a genitália de uma funcionária. Gelb continua empregado na Riot, segundo o site.

Após as publicações, a Riot publicou uma declaração em seu site dizendo que a correção de sua cultura corporativa é uma "prioridade”. Ao site americano The Verge, a companhia disse que está investigando as informações.