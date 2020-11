Wish/Divulgação Wish reduz tempo de entregas no Brasil

A empresa de comércio eletrônico ContextLogic, dona do site de e-commerce Wish, tornou público nesta sexta-feira, 20, um pedido feito em agosto para listar suas ações na Nasdaq, engrossando o grupo de empresas que está aproveitando o apetite de investidores de ações para abrir capital.

A companhia de comércio eletrônico sediada em São Francisco divulgou no prospecto receita de US$ 1,7 bilhão nos nove meses encerrados no final de setembro, um aumento de 32% sobre o mesmo período de 2019.

A ContextLogic Inc, que tem como marca fantasia a Wish, teve prejuízo líquido de US$ 176 milhões de dólares no período, ante resultado negativo de US$ 5 milhões de janeiro a setembro do ano passado.

Fundada em 2010 pelo ex-executivo do Google Peter Szulczewski e pelo veterano do Yahoo Danny Zhang, a Wish cresceu rapidamente e atualmente tem 100 milhões de usuários mensais ativos. O site vende cerca de 2 milhões de produtos por dia, segundo dados da empresa.