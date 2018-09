AP Photo/Richard Drew Aplicativo tem enfrentado problemas para crescer; Snapchat ganhou apenas 5 milhões de usuários nos últimos três meses

A Snap, empresa que é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, demitiu nesta semana 24 funcionários em seus escritórios de Nova York e Londres – as informações são do site norte-americano especializado em tecnologia Cheddar.

Segundo a publicação, parte dos demitidos trabalhava na área de produção de conteúdo da empresa, ao lado de parceiros como o BuzzFeed, para criar histórias para a aba Discover do aplicativo. Além disso, o restante da equipe dos dois escritórios foi convidada a se realocar em Los Angeles, onde a empresa tem sua sede principal.

A notícia chega semanas depois da grande reforma feita no Snapchat no final do ano passado, que deveria separar as interações dos amigos das publicações feitas por grandes empresas de mídia e influenciadores, presentes na aba Discover. Disponível inicialmente apenas nos Estados Unidos, a reforma está aos poucos sendo implementada em outros países, embora a empresa não dê estimativas de quando ela estará em todo o mundo. Relatórios iniciais, porém, mostram que a atualização não está surtindo efeito.

Em um estudo interno feito com dados confidenciais e vazado na imprensa norte-americana dá conta de que pouca gente usa a aba Discover, com apenas 20% da atenção dos usuários diários da empresa. Outra notícia que afetou a área de conteúdo da empresa recentemente foi o fim do programa da emissora CNN no anplicativo.

Os últimos meses têm sido bem fracos para a Snap, com crescimento de usuários abaixo do esperado e grandes perdas – entre julho e setembro do ano passado, a empresa teve mais de US$ 500 milhões em prejuízo, sendo US$ 40 milhões derivados apenas do fracasso dos óculos com câmeras de vídeo Spectacles.