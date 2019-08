Snap A terceira versão dos óculos do Snapchat custará US$ 380

A Snap, empresa dona do Snapchat, anunciou nesta terça-feira, 13, que lançará uma nova versão dos óculos Spectacles, que tiram fotos, gravam vídeos e depois enviam o conteúdo diretamente para o app, conhecido por suas imagens que somem após 24 horas. O novo dispositivo chegará ao mercado ainda este ano por US$ 380.

Trata-se de mais uma iniciativa da empresa na área de realidade aumentada. Entretanto, a nova versão de Spectacles terá edição limitada e será produzida em menor quantidade do que nos modelos anteriores. Os óculos também serão mais caros: a segunda versão do aparelho custa US$ 200.

Os Spectacles 3 terão câmeras duplas para adicionar profundidade e dimensão a fotos e vídeos. Depois de enviar o conteúdo para o Snapchat, os usuários podem adicionar novas luzes, paisagens e efeitos tridimensionais às imagens, disse a Snap.

A Snap teve problemas para ganhar dinheiro com os Spectacles e registrou US$ 40 milhões em óculos não vendidos em 2017. Na semana passada, a Snap disse que captaria US$ 1,1 bilhão em dívidas para financiar investimentos adicionais em realidade aumentada, conteúdo e possíveis aquisições.