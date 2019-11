Divulgação/ByteDance/Smartisan Jianguo Pro 3 está sendo vendido na China a partir de $412

A empresa chinesa de redes sociais ByteDance, dona do aplicativo de vídeos TikTok, lançou o primeiro smartphone da marca nesta segunda-feira, 4. O aparelho, chamado Jianguo Pro 3, está sendo vendido na China a partir de 412 iuanes (cerca de R$ 1.650). A marca informou que o telefone não será comercializado nos Estados Unidos.

O celular conta com processador Snapdragon 855 Plus, 4.000 mAh (miliAmpéres-hora) de bateria, leitor biométrico, quatro câmeras traseiras e câmera frontal de 20 megapixels. O aparelho conta ainda com uma versão do TikTok produzida exclusivamente para o mercado chinês, a Douyin. Após desbloquear a tela inicial, o usuário já consegue aplicar os efeitos e filtros do app de vídeos, que é hoje é o segundo aplicativo mais baixado do mundo.

Divulgação/ByteDance/Smartisan Aparelho conta com quatro câmeras traseiras

Esta parece ser a única integração do aparelho com o app. A empresa informou que o smartphone é uma "continuação de planos que foram iniciados antes da ByteDance começar a trabalhar com a Smartisan". No início do ano, a ByteDance comprou patentes e contratou empregados da fabricante chinesa de aparelhos.