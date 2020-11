Dado Ruvic/Reuters O TikTok é acusado pelos EUA de espionagem

O governo dos Estados Unidos prorrogou o prazo para empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, fechar um acordo no país. Agora, a companhia tem mais 15 dias para concluir a venda do app e garantir que a rede social continue funcionando em território americano. A informação foi divulgada pela ByteDance nesta sexta-feira, 13, em um processo judicial.

O prazo inicial para a companhia chinesa fechar um acordo acabou nesta quinta-feira, 12. A ByteDance mantém negociações para com a varejista Walmart e a gigante de software Oracle para transferir os ativos da TikTok nos EUA para uma empresa americana.

O Tesouro dos EUA ainda não comentou a notícia da prorrogação do prazo.

Na noite desta quinta-feira, a novela do TikTok entrou em um novo impasse. O Departamento de Justiça americano (DoJ, na sigla em inglês) disse que vai apelar de uma decisão da Justiça da Pensilvânia datada de 30 de outubro. Assinada pela juíza Wendy Beetlestone, a ordem não permitia que o governo impusesse restrições ao TikTok, que é de propriedade da chinesa Bytedance.