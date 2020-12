Shino Fukada/Bloomberg ByteDance pode chegar a US$ 180 bi em valor de mercado

As empresas de private equity dos Estados Unidos Sequoia Capital e KKR estão liderando rodada de investimentos na ByteDance, que avaliará a gigante chinesa de tecnologia e proprietária do TikTok em US$ 180 bilhões, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O negócio, que visa captar US$ 2 bilhões e se tornar a rodada de financiamento mais valiosa do mundo no mercado privado, está chegando ao fim depois de começar há cerca de um mês, disseram as duas pessoas.

Uma porta-voz da Sequoia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial. A KKR não respondeu imediatamente e a ByteDance não quis comentar.

A empresa chinesa viu sua avaliação mais do que dobrar nos últimos dois anos.

A última rodada de financiamento na ByteDance ocorreu em 2018, avaliando a companhia em US$ 78 bilhões. No início deste ano, a ByteDance foi avaliada em até US$ 140 bilhões no mercado secundário de private equity.

O salto na avaliação ocorre apesar de uma ordem dos EUA, citando preocupações com a segurança nacional, de que a ByteDance deve alienar os ativos do TikTok no país.

Em seu mercado doméstico, no entanto, a companhia está a caminho de registrar pelo menos 180 bilhões de iuanes (US$ 27,2 bilhões) em receita de publicidade este ano, informou a Reuters.