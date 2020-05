Olivier Douliery/AFP Em abril, o TikTok chegou a 2 bilhões de downloads em todo o mundo

A ByteDance foi avaliada em mais de US$ 100 bilhões em mercados privados, segundo informações da agência de notícias Bloomberg desta quarta-feira, 20. A dona do TikTok teria crescido pelo menos um terço de seu valor anterior – de US$ 75 bilhões –, aumentando o número de anunciantes nas plataformas mesmo durante a pandemia de coronavírus.

Algumas das transações, relatadas por fontes próximas ao assunto, sugerem que o valor da empresa chinesa pode ter chegado a US$ 140 bilhões. Aplicativos como o TikTok e sua versão na China, Douyin, e o serviço de notícias Toutiao, são alguns dos responsáveis pelo crescimento na popularidade e no valor da ByteDance.

Nos últimos meses, a empresa viu seu principal produto, o TikTok, ser o segundo aplicativo mais baixado em smartphones e despertar a preocupação de gigantes, como o Facebook, no mercado da internet, mesmo com acusações e investigações norte-americanas a respeito da segurança e privacidade da plataforma.

Nesta terça-feira, 19, a empresa ainda anunciou o principal executivo de streaming da Walt Disney, Kevin Mayer, como presidente executivo do TikTok, para reforçar ainda mais o time. Nos investimentos, a ByteDance conta com nomes como SoftBank, General Atlantic e Sequoia.

Com o sucesso — e a prosperidade no mundo dos negócios — a empresa chinesa também já anunciou que vai explorar outros segmentos, como o de jogos eletrônicos. No início deste ano, a ByteDance começou um grande processo de contratação de profissionais, que previa o preenchimento de cerca de 40 mil vagas de emprego, em um processo de expansão de tecnologia e produtos.