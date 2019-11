Danish Siddiqui/Reuters O app chinês de vídeos curtos TikTok é febre entre adolescentes no mundo todo

A ByteDance, empresa dona do aplicativo chinês de vídeos TikTok, tem planos de criar um serviço de streaming de música para rivalizar com plataformas como Spotify e Apple. A informação é do jornal Financial Times. De acordo com a reportagem, o serviço pode ser lançado ainda este ano em mercados emergentes, como Brasil e Índia, antes mesmo dos Estados Unidos.

A companhia já está conversando com grandes nomes da indústria como Warner Music, Sony e Universal para acordos de licenciamento, afirmou o Financial Times.

Espera-se que o novo serviço tenha uma biblioteca de vídeos que poderão ser sincronizados às músicas e compartilhados com amigos na plataforma. Trata-se de uma proposta semelhante ao que existe hoje no TikTok, em que os usuários gravam e compartilham vídeos curtos.

Ainda não há informações sobre o nome do serviço e o seu preço. A empresa chinesa afirmou recentemente que ultrapassou a marca de um bilhão de usuários ativos mensais em seus apps.

Um serviço de streaming de música seria mais um produto para incrementar os negócios da ByteDance. A empresa lançou neste mês um smartphone na China, chamado de Jianguo Pro 3.

A ByteDance não comentou o assunto.