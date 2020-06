Dado Ruvic/Reuters Os números da ByteDance representam um crescimento de mais de 130% em relação mesmo período do ano passado

A chinesa ByteDance, dona do aplicativo de vídeos curtos TikTok, teve receita de cerca de US$ 5,64 bilhões no primeiro trimestre, afirmaram duas fontes à agência de notícias Reuters.

O número representa um crescimento de mais de 130% sobre o mesmo período do ano passado. A ByteDance definiu meta de receita de cerca de US$ 28,2 bilhões em 2020, disseram as fontes. Ainda, segundo elas, a empresa planeja ter receita de metade do faturamento da rival Tencent.

A Tencent, maior empresa de mídia social e de videogames da China, publicou receita de quase US$ 53,2 bilhões em 2019. Representantes da ByteDance não comentaram o assunto. Os aplicativos da companhia tiveram grande impulso com a pandemia de coronavírus.

Em janeiro, seis dos 10 mais populares aplicativos na loja da Apple na China eram controlados pela ByteDance, segundo a empresa de pesquisa de mercado App Annie. A ByteDance recentemente foi avaliada de US$ 95 bilhões a US$ 140 bilhões, disseram duas fontes à Reuters.