Stringer/Reuters Chinesa ByteDance quer usar o smartphone para apresentar seus novos aplicativos

A ByteDance, empresa por trás do aplicativo de vídeo TikTok, está desenvolvendo o seu próprio smartphone. De acordo com duas fontes anônimas que conversaram com repórteres do jornal Financial Times, o telefone deve chegar ao mercado com vários aplicativos da ByteDance pré-instalados como o agregador de notícias Jinri Toutiao, e um serviço de streaming de música inédito.

O presidente da ByteDance, Zhang Yiming, disse ao Financial Times que criar um smartphone com aplicativos pré-instalados era algo muito sonhado pela companhia. Para desenvolver o aparelho, a empresa fechou um acordo com a fabricante Smartisan no começo deste ano, que a garantia parte do portfólio de patentes e a contratação de alguns funcionários.

A reportagem não deu detalhes sobre o design do smartphone ou intenções de mercado, mas sugere que a ByteDance possa sofrer com a hostilidade do governo americano em relação as empresas de comunicação chinesas. A ByteDance também tem problemas na Índia, onde o TikTok explodiu em popularidade, mas o governo recentemente baniu o aplicativo alegando "degradação cultural".

Apesar disso, o Financial Times se disse cético sobre as possibilidades do telefone ter sucesso devido a o histórico de empresas de tecnologia. Isso porque o Facebook e a Amazon lançaram modelos e com aplicativos especiais pré-instalados, mas ambas as empresas abandonaram a ideia depois da impopularidade dos produtos.