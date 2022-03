Divulgação/MatchGroup Para pais e mães que cuidam sozinhos de crianças, Stir é o novo aplicativo do Match Group, conhecido pelo Tinder e OKCupid

O conglomerado Match Group, dono dos aplicativos Tinder e OKCupid, anunciou nesta segunda-feira, 21, um novo serviço para mães e pais que criam crianças sozinhos: o Stir. O lançamento ocorre apenas nos Estados Unidos, onde o grupo espera fisgar 20 milhões de usuários que se dividem entre equilibrar a vida social e cuidar dos pequenos.

Similar às ferramentas de combinação de outros apps do grupo, o Stir usa algoritmos próprios para formar casais. Por meio do aplicativo, usuários poderão combinar agendas de disponibilidade para encontros — dessa forma, o 'match ocorre apenas com pessoas que têm o mesmo período de tempo livre.

Além disso, para otimizar o processo de combinações, a plataforma fará perguntas sobre o que se procura em relacionamentos, como como é a noite perfeita sem os filhos e afazeres em fins de semanas. Assim como outros apps, turbinar o perfil com fotos e descrição também estão disponíveis.

Similar ao Tinder, além do modo gratuito, o Stir traz assinaturas que começam a partir de US$ 40 mensais. Para esses assinantes, será possível checar quem visualizou seu perfil, enviar mensagens antes da combinação e supercurtidas.

O Stir está disponível nas lojas de aplicativos da Apple e Google nos Estados Unidos.