A Match Group Inc., dona de serviços de namoro como o Tinder, o OkCupid e o Match.com, entregou nessa sexta-feira, 16, um pedido para oferecer publicamente suas ações na bolsa de valores. De propriedade de Barry Diller, do grupo IAC/InterActive Corp, a Match deve oferecer aproximadamente 20% de seus papeis em sua abertura de capital.

Aplicativos e sites de namoro ganharam popularidade nos últimos anos graças à popularização de serviços como mensagens instantâneas, compartilhamento de fotos e serviços de geolocalização. De acordo com o pedido de abertura de capital, a receita do Match Group Inc foi de US$ 888,1 milhões em 2014; no segundo trimestre de 2015, encerrado em junho, a empresa faturou US$ 254,7 milhões, em crescimento de 19% com relação ao mesmo período do ano anterior.

“Parece ser o tipo de IPO que tem tudo para ser bem recebido pelo mercado. Os números são ótimos”, disse Francis Gaskins, presidente da empresa de pesquisas IPO Desktop.

Os bancos JP Morgan, Allen & Co LLC e BofA Merrill Lynch serão os intermediários financeiros. A empresa abrirá negociações na Nasdaq com o símbolo “MTCH” e a meta é de levantar US$ 100 milhões com a venda das ações.

