AP/Evan Vucci Pressão. Trump criou força-tarefa em abril para revisar operação do Serviço Postal dos EUA

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump pressionou pessoalmente a chefe do Serviço Postal americano para dobrar as taxas cobradas da gigante do comércio eletrônico Amazon e de outras companhias para o envio de mercadorias. A informação foi divulgada pelo jornal americano The Washington Post ontem, citando três fontes distintas.

A chefe dos Correios dos EUA, Megan Brennan, resistiu às sugestões de Trump em conversas privadas mantidas com ele entre 2017 e 2018. Ela justificou que as taxas para entrega de pacotes são estabelecidas em contrato e são revisadas por uma comissão independente.

De acordo com o jornal, ela também mostrou, usando uma apresentação de slides, que a prestação de serviços de entrega de encomendas para a Amazon ajudou o serviço postal a superar problemas financeiros. Segundo as fontes, Trump rebateu os dados, dizendo repetidamente que as entregas da Amazon custavam dinheiro ao serviço postal americano, sem apresentar evidências disso.

Procurada pela agência de notícias Reuters, a Casa Branca não respondeu. A Amazon e o Serviço Postal dos EUA também não comentaram.

As críticas de Trump às taxas praticadas pelos Correios dos EUA continuaram a aumentar, apesar dos esclarecimentos prestados por Megan. Em abril, ele assinou um decreto determinando a criação de uma força-tarefa para revisar a operação do Serviço Postal, o que pode levar a mudanças nos valores das tarifas para entregas nos EUA.

Em janeiro, o porta-voz do Postal dos EUA, David Partenheimer, chegou a publicar um artigo no jornal americano The New York Times em que rebatia a pressão de subir as taxas para entrega de encomendas nos EUA. “Alguns de nossos competidores no mercado de entregas gostariam muito de ver o Serviço Postal aumentar agressivamente as tarifas, acima do que as empresas podem suportar, de forma que eles pudessem cobrar mais ou mesmo afastar os consumidores desse tipo de serviço.”

Novela. Não é a primeira vez que Trump tenta prejudicar a Amazon, que tem acelerado seu crescimento nos últimos anos e se tornou a segunda maior empresa de capital aberto dos EUA, com valor de mercado estimado em US$ 764 bilhões. O presidente dos EUA também não pouca críticas públicas ao presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, que também é dono do jornal The Washington Post, que publicou a reportagem com a denúncia.

O presidente dos EUA alega que a Amazon é subsidiada pelo Serviço Postal. “Estou certo sobre a Amazon estar custando quantias massivas de dinheiro ao Serviço Postal por usá-lo como seu garoto de entregas”, escreveu Trump na rede social Twitter em 3 de abril.

Ele também acusou o jornal The Washington Post de fazer lobby para a Amazon em relação às taxas, o que a companhia e o jornal negam. Servidores ouvidos pelo jornal afirmaram, em condição de anonimato, que vários dos ataques de Trump têm o objetivo de prejudicar a Amazon após o jornal ter publicado reportagens negativas sobre ele. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS