Dropbox irá abrir capital até o fim de 2018

O serviço de backup em nuvem Dropbox pretende faturar US$ 648 milhões vendendo 36 milhões de ações durante a sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A entrada da empresa no mercado de ações é um dos movimentos mais aguardados do Vale do Silício atualmente. Caso as metas forem cumpridas, o Dropbox pode ser avaliado em US$ 7,5 bilhões.

Os novos detalhes sobre o IPO do Dropbox foram divulgados nesta segunda-feira, 12, após a empresa entregar novos documentos a Securities and Exchange Comission (SEC) -- órgão regulador equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil – sobre as intenções da empresa com a abertura de capital.

No documento, a companhia também indica que pretende vender cada ação a preços entre US$ 16 e US$ 18. O Dropbox também disse que a Salesforce já indicou que irá comprar R$ 1 milhões em ações em uma oferta privada a valores iguais do IPO. A empresa também disse que teve uma receita de US$ 1,11 bilhão no ano passado, um crescimento de 31% em relação aos US$ 844,8 milhões registrados no ano anterior.

O mercado de tecnologia avalia de perto o processo de abertura de capital da companhia. Isso porque, além do Dropbox outras empresas devem se listar na bolsa em breve. A empresa de streaming de música Spotify deve vender as ações ainda este ano e a companhia de transporte por caronas pagas, Uber, no ano que vem.