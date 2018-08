REUTERS/Joe Skipper/File Photo Elon Musk é fundador e dono das empresas Tesla, SpaceX e Boring Company.

As dúvidas sobre a saída da fabricante de carros elétricos Tesla da bolsa de valores de Nova York fizeram as ações da companhia caírem 4,8% nesta quinta-feira, 9. A desconfiança está relacionada ao fato de o presidente da empresa, Elon Musk, não ter confirmado se a empresa realmente pretende fechar capital.

As ações da Tesla fecharam o dia sendo negociadas a US$ 352,45, valor bem abaixo do estimado por Musk para o fechamento de capital. Na terça-feira, o executivo disse que tiraria a empresa da bolsa de valores se as ações atingissem a meta de US$ 420. Para isso, Musk disse que já tinha fechado com um fundo de investimento que o ajudaria na transação de compra de ações.

Desde então, Musk não mostrou mais evidências que respaldassem sua declaração, nem a Tesla divulgou alguma informação oficial. Instituições financeiras próximas à empresa e ao executivo também negaram que estejam em negociação com a fabricante.

O caso se agravou na quarta à noite quando o Wall Street Journal publicou que a Securities and Exchange Commission (SEC), órgão fiscalizador americano, estava investigando o assunto. Os reguladores perguntaram à empresa se o que Musk publicou em sua conta no Twitter era real e porque ele não divulgou isso por meio de uma plataforma oficial. Nem a SEC nem a Tesla quiseram comentar.

A falta de definição impactou diretamente o mercado. "O que os investidores estão esperando é mais detalhes sobre o que significa quando Elon Musk diz que o financiamento está garantido", disse George Galliers, analista da Evercore ISI a agência de notícias Bloomberg. "Eles estão levantando muitas questões sensatas sobre quem estaria fornecendo o financiamento e como isso poderia funcionar."

Deixar o mercado não é uma ideia nova de Musk. Em novembro, em uma entrevista publicada pela revista Rolling Stone, o executivo disse que gostaria que a empresa saísse da bolsa porque isso a tornaria mais eficiente. Na época, Musk também não explicou como nem quando faria isso.