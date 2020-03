Mike Blake/Reuters E3 deve ser cancelada por causa de coronavírus

A E3, principal feira de games do mundo marcada para acontecer em Los Angeles (EUA) entre 9 e 11 de junho, está oficialmente cancelada por causa da epidemia de coronavírus.

A Entertainment Software Association, que organiza o evento, confirmou o rumor que já circulava desde a noite de terça na imprensa especializada: "Após uma longa consulta com as companhias membros sobre a saúde e segurança de todos na indústria, tomamos a decisão de cancelar a E3 2020".

A organização irá entrar em contato com participantes para oferecer reembolsos, e também afirma que explorará opções de promover eventos online.

É mais uma baixa no calendário de eventos de tecnologia: feiras importantes do setor, como a Mobile World Congress (de telefonia celular), a Game Developers Conference (de games) e o SXSW (de inovação e cultura), foram cancelados nas últimas semanas. Além do Google, o Facebook também cancelou seu evento para desenvolvedores, o F8, previsto para a primeira semana de maio. Há a expectativa de que a Apple também cancele a conferência WWDC nas próximas semanas.

Além disso, diversos gigantes do setor, como Apple, Facebook, Microsoft, Nintendo e Google estão pedindo para que seus funcionários trabalhem de casa.