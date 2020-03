Mike Blake/Reuters E3 deve ser cancelada por causa de coronavírus

A E3, principal feira de games do mundo marcada para acontecer em Los Angeles (EUA) entre 9 e 11 de junho, pode ser cancelada por causa da epidemia de coronavírus. Veículos estrangeiros falam que um comunicado deve ser emitido por volta das 13h30 (horário de Brasília) desta quarta, 11.

Seria mais uma baixa no calendário de eventos de tecnologia: feiras importantes do setor, como a Mobile World Congress (de telefonia celular), a Game Developers Conference (de games) e o SXSW (de inovação e cultura), foram cancelados nas últimas semanas. Além do Google, o Facebook também cancelou seu evento para desenvolvedores, o F8, previsto para a primeira semana de maio. Há a expectativa de que a Apple também cancele a conferência WWDC nas próximas semanas.

Além disso, diversos gigantes do setor, como Apple, Facebook, Microsoft, Nintendo e Google estão pedindo para que seus funcionários trabalhem de casa.

Mesmo que ocorresse, a E3 já estaria desfalcada: a Sony havia desistido de participar do evento pelo segundo ano consecutivo.