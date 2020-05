Steve Marcus/Reuters Sites que quiserem implementar a solução já podem adicionar a opção no checkout das compras internacionais

O Ebanx, fintech brasileira de pagamentos, anunciou nesta quinta-feira, 14, que agora será possível fazer compras com recém lançado cartão virtual de débito da Caixa em sites internacionais parceiros da empresa curitibana, como o e-commerce Wish. A novidade da Caixa foi lançada em março, e o cartão pode ser obtido por meio do aplicativo para celular do banco.

Segundo levantamento da Americas Market Intelligence, apresentado pela Ebanx, apenas 3,5% das transações online no Brasil são feitas com cartão de débito, apesar do total de cartões ativos na modalidade ser de aproximadamente 115 milhões contra 98 mil cartões de créditos em uso no País.

Para oferecer a alternativa para os consumidores, os sites devem optar pela integração da solução no Ebanx, e habilitar a função no checkout das compras. Todos os sites internacionais clientes da fintech já estão aptos a receber a novidade.

"A aceitação do novo cartão virtual de débito lançado pela Caixa reforça ainda mais o grande objetivo do Ebanx: criar acesso. É uma forma de trazer cada vez mais para dentro do e-commerce global toda uma população brasileira que usa esse método de pagamento. E, ao mesmo tempo, de criar a ponte para que os grandes sites do mundo cheguem a esses consumidores", afirma Erika Daguani, diretora de produto B2B (para empresas) do Ebanx.