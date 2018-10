REUTERS/Kacper Pempel O eBay afirmou que tomará as medidas apropriadas e necessárias para proteger a empresa

Nesta quarta-feira, 3, o site de compra e venda eBay acusou a sua rival Amazon de tentar tirar os vendedores de sua plataforma, com o objetivo de levá-los para o site concorrente. Para isso, funcionários da Amazon faziam cadastro para ter acesso e usar o próprio sistema interno de mensagens do eBay para tentar convencer os vendedores.

O eBay disse que tudo começou há cerca de dez dias, quando um vendedor entrou em contato alegando ter sido abordado por um funcionário da Amazon que tentou recrutá-lo para trocar de site.

“Descobrimos um esquema ilegal e perturbador da Amazon que pede para vendedores do eBay migrarem para a plataforma da Amazon”, disse o eBay. A empresa afirmou também que enviou uma carta de cessação à Amazon na última segunda-feira, 1.

O jornal Wall Street Journal publicou nesta quarta-feira, 3, uma reportagem sobre uma investigação que indica que cerca de 50 funcionários da Amazon ao redor do mundo enviaram mais de mil mensagens para vendedores do eBay. Segundo a agência de notícias Bloomberg, os funcionários da Amazon criaram contas no eBay e usaram o sistema de e-mail da companhia.

“Pedimos para a Amazon encerrar suas atividades ilegais e iremos tomar as medidas apropriadas, conforme necessário, para proteger o eBay”, afirmou a empresa em comunicado. Em resposta, a Amazon disse que está conduzindo uma investigação sobre as acusações.

Vazamento. A acusação feita pelo eBay é noticiada algumas semanas após a Amazon dizer que está investigando uma suposta prática de vazamento de informações dentro da empresa. A companhia de Jeff Bezos suspeita que vendedores que anunciam seus produtos no site da Amazon estão subornando funcionários da empresa para terem acesso a dados internos de clientes.