Pablo Sanhueza/Reuters Starlink é a operadora via satélite do bilionário Elon Musk

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, alertou nesta quinta-feira, 3, sobre os riscos em torno do serviço de internet por satélite Starlink na Ucrânia. Em publicação no Twitter, ele afirmou que há uma grande chance de o sistema de banda larga ser usado como “alvo” de russos no país.

Musk lançou o serviço Starlink na Ucrânia no último sábado, 26, após o governo local relatar que regiões ficaram desconectadas em meio à chegada do exército russo. Desde então, especialistas alertam para o risco de a Rússia identificar a localização das antenas e mirar os satélites para ataques aéreos.

No Twitter, o fundador da SpaceX pediu para os usuários usarem o serviço com cautela. "Aviso importante: a Starlink é o único sistema de comunicação não russo que ainda funciona em algumas partes da Ucrânia, então a probabilidade de ser alvo é alta", afirmou o bilionário. Ele pediu para que os usuários liguem a Starlink “apenas quando necessário”, posicionem a antena o mais longe possível das pessoas e coloquem uma camuflagem de luz sobre a antena para evitar a detecção visual.

Além dos riscos de segurança, a Starlink enfrenta problemas técnicos na Ucrânia. Apesar de ter agradecido o sistema por manter as cidades do país conectadas, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, disse que a Ucrânia precisa de geradores para manter a Starlink online devido aos ataques russos à infraestrutura de comunicações. Em resposta, Musk disse que a SpaceX estava atualizando o software do serviço para reduzir o consumo de energia de pico.