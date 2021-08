Reprodução/YouTube Musk garantiu que seu futuro robô será benigno, amigável e construído de forma que, em qualquer caso, "você poderá fugir dele e desligá-lo". "Espero que isso nunca aconteça, mas quem sabe", brincou.

Depois de dominar o mercado de veículos elétricos e de se lançar na multimilionária corrida espacial, Elon Musk, o dono da Tesla, anunciou o último marco que pretende alcançar: robôs humanoides.

O empresário disse na quinta-feira, 19, que terá um protótipo inicial do "Tesla Bot" no próximo ano.

Baseado na mesma tecnologia dos veículos semiautônomos da empresa, o robô seria capaz de realizar tarefas básicas repetitivas com o intuito de eliminar trabalhos perigosos ou "chatos" para as pessoas, disse Musk, em um evento online sobre os avanços da Tesla em inteligência artificial.

"A Tesla é a maior empresa de robótica do mundo, porque os carros são robôs semi-sensíveis sobre rodas", disse. "Portanto, faz algum sentido colocar isso na forma humanoide."

Esse movimento chega no momento em que o sistema de direção autônoma dos carros da empresa está sob forte investigação, após uma série de acidentes. A controvérsia sobre o Autopilot não foi discutida na conferência online de duas horas e meia na quinta-feira, e nenhuma pergunta foi feita sobre ela por parte do público.

No entanto, Musk garantiu que seu futuro robô seria benigno. Ele disse que o Tesla Bot, que terá mãos com cinco dedos e virá em preto e branco, será "amigável" e construído de forma que, em qualquer caso, "você poderá fugir dele e desligá-lo". "Espero que isso nunca aconteça, mas quem sabe", brincou. /COM AFP