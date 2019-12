Mike Blake/Reuters Elon Musk, presidente executivo da Tesla

O presidente executivo da Tesla, Elon Musk, aprontou mais uma das suas neste final de semana: no último sábado, ele saiu para dar uma volta com o Cybertruck, utilitário superesportivo anunciado com estardalhaço no último mês de novembro. E não foi uma volta qualquer: durante o passeio, Musk chegou a bater em uma placa de sinalização de trânsito de Los Angeles, nos Estados Unidos – o veículo saiu ileso.

Musk foi visto perto do bairro de Malibu, quando saía de um restaurante japonês, a bordo de sua última criação automobilística. Durante o passeio, o presidente executivo da Tesla não só atropelou a placa como tomou algumas decisões questionáveis nas leis de trânsito, como desobedecer indicações de placas nas ruas californianas.

O Tesla Cybertruck, projetado para aguentar fortes impactos, também foi flagrado sem espelhos retrovisores. Outro vídeo, na mesma cidade, mostra o automóvel em uma rodovia, mas não é possível identificar se Musk está ou não no carro. O lançamento do veículo para venda está previsto para 2021. Já foram feitas mais de 200 mil pedidos de pré-venda. O site da empresa mostra que é necessário um pagamento imediato de US$ 100 para reservar o Cybertruck, que tem um preço inicial de US$ 40 mil.

Competição

O veículo marca a primeira incursão da Tesla, cujo sedã Model 3 é o carro elétrico mais vendido no mundo, no segmento de picapes, mercado dominado pela F-150, da Ford, junto com os modelos da General Motors e da Fiat Chrysler. “As picapes são as mesmas há muito tempo, há uns cem anos”, disse Musk durante a apresentação. “Precisamos de algo diferente.”