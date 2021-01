Steve Nesius/Reuters Musk chegou ao topo de ranking dos bilionários

Por um breve momento nesta quinta, 7, Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, esteve no topo do ranking de bilionários da Bloomberg, ultrapassando Jeff Bezos, fundador da Amazon. A tomada da liderança aconteceu após as ações da Tesla se valorizarem 5%, o que elevou sua fortuna para US$ 184 bilhões.

Posteriormente, as ações da Amazon subiram 2%, devolvendo Bezos ao topo. No momento, o ranking mostra Bezos com uma fortuna de US$ 184 bilhões, enquanto Musk aparece com US$ 181 bilhões. A lista, porém, tem atualização diária e ainda não tinha refletido a performance das ações das empresas nesta quinta. A decolagem de Musk é notória. Em julho de 2020, a fortuna de Musk estava estimada em 'apenas' US$ 66,2 bilhões. Em janeiro de 2020, ele ocupava o trigésimo quinto lugar do da lista.

A colocação reflete os grandes resultados da Tesla no último ano. No fim de dezembro, a montadora entrou no seleto grupo da S&P 500, o que turbinou ainda mais o valor dos papéis. Com valor de mercado de cerca de US$ 751,8 bilhões, a Tesla é uma das companhias mais valiosas de Wall Street - os papéis se valorizaram 740% no último ano. Musk tem cerca de 20% das ações da Tesla, e três quartos de sua fortuna estão atrelados aos papéis. A fortuna de Bezos está atrelada aos 11% de ações que ele tem na Amazon.

Durante o ano, o valor da Tesla cresceu puxado pelo potencial dos carros elétricos e a boa execução de suas metas de produção, após passar anos envolvida em problemas em suas fábricas. Em 2020, a empresa praticamente atingiu a meta de entregar 500 mil veículos, o que no passado foi um de seus maiores problemas.

Antes disso, a companhia já havia se tornado a maior fabricante de veículos do mundo. Ao longo do ano, a empresa superou companhias como Volkswagen e Toyota em valor de mercado - atualmente, ela tem valor de mercado cinco vezes o de GM e Ford juntas. No último trimestre, a empresa se beneficiou de incentivos regulatórios para carros que não poluem o meio ambiente, faturando US$ 397 milhões com essa área. Senão fosse esse setor, a empresa não teria tido lucro. A previsão, porém, é que essa receita vai sumir em breve conforme mais companhias vendam modelos elétricos próprios.

Além da Tesla, a SpaceX vem apresentando resultados bastante satisfatórios em 2020. A empresa se tornou a primeira empresa privada a enviar astronautas para a órbita terrestre em maio, numa parceria com a Nasa - e repetiu o feito na semana passada. Com o reaproveitamento de foguetes como estratégia, a companhia parece ter encontrado um caminho de sucesso em um negócio de alto risco. Musk tem 48% da Tesla, segundo a Bloomberg.