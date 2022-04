AFP Compra do Twiter por Musk despertou preocupação para alguns e vitória para outros

A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, concretizada nesta segunda-feira, 25, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais ao longo do dia. Políticos, empresários, jornalistas e até mesmo um dos fundadores do Twitter usaram as redes sociais para repercutir a negociação e projetar o que pode ser o futuro da rede social “sob nova direção”.

Entre os usuários brasileiros a repercussão foi grande, com a tag #RipTwitter entre os assuntos mais comentados na rede. A maioria das postagens era de "memes" e brincadeiras, enquanto outras demonstravam apreensão com o futuro da rede social do pássaro azul. Muitos também criticaram a compra de Elon Musk, que agora será o único dono da empresa.

Eu vivi para ver o Twitter cancelando o Twitter no Twitter #RIPTwitter pic.twitter.com/zSFRmqabLa — Vingadores Brasil (@BRVingadores) April 25, 2022

Você que está postando #RipTwitter está esperando o que para deletar sua conta? — Juliana (@ajulysantos) April 25, 2022

Vamos cancelar e boicotar o twitter escrevendo RIP TWITTER no próprio Twitter!!! #RIPTwitter pic.twitter.com/WGjOWTkmMT — Renato Ankh ➡ (@renatokun) April 25, 2022

Vocês já pararam para pensar que apenas DOIS HOMENS (Musk e Zuckerberg) detém a produção intelectual de conteúdo de 70% da população MUNDIAL?#RIPTwitter#ElonMusk#zukemberg — Stenio Urbano (@_urbanito) April 25, 2022

Fundador do Twitter publica foto

Biz Stone, um dos fundadores do Twitter, fez uma postagem em seu perfil na rede social após o anúncio da compra de Elon Musk. Ele escreveu: “Como começou. Como está indo agora” e postou duas fotos: uma ao lado dos outros dois fundadores da rede social, Jack Dorsey (que deixou o cargo de CEO do Twitter no último mês de novembro) e Evan Williams; e outra foto de Elon Musk, sorrindo. Dorsey e Williams, até o momento, não se manifestaram sobre o novo dono da empresa que criaram.

How it started. How it's going. pic.twitter.com/GfMNLTdw8o — Biz Stone (@biz) April 25, 2022

Bolsonaristas no Brasil e Republicanos nos EUA comemoram

Na política, a maior repercussão aconteceu entre líderes ligados a pautas conservadoras, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. Horas antes do anúncio do desfecho da negociação, o presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), retuitou uma mensagem postada por Elon Musk nesta segunda, dizendo “esperar que seus críticos continuem a usar o Twitter”, porque, segundo ele, é isso o que realmente significa “liberdade de expressão”.

Filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também compartilhou a mesma mensagem de Elon Musk, seguido dos emojis de aplausos.

Tradução: “Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão” https://t.co/0FhoYZ1BRZ — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) April 25, 2022

O empresário bolsonarista Luciano Hang foi outro que compartilhou o mesmo tweet de Elon Musk, demonstrando que espera que o novo dono da rede social traga “mais liberdade” à plataforma. Hang também afirmou que, com Musk, espera que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retorne ao Twitter.

As redes sociais são plataformas de interação e defendo que todos possam expressar suas opiniões nelas. Espero que essa mudança ajude a trazer mais liberdade e justiça para esta plataforma. Inclusive, seria ótimo se o Trump retornasse ao Twitter. — Luciano Hang (@LucianoHangBr) April 25, 2022

O ministro de comunicação do governo, Fábio Faria, também parabenizou Elon Musk por sua aquisição, afirmando ser um grande passo em direção a liberdade de expressão.

Congratulations, @elonmusk! Mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade! pic.twitter.com/9Rbbyzgdea — Fábio Faria (@fabiofaria) April 25, 2022

Na política internacional, a compra do Twitter por Elon Musk também foi “comemorada”, por políticos conservadores. Nos Estados Unidos, o perfil oficial do Partido Republicano na Câmara dos Deputados dos EUA fez uma postagem marcando Elon Musk e dizendo que esta é “uma grande semana” para o ex-presidente Donald Trump. Trump está banido do Twitter desde de janeiro de 2021, após ter violado as políticas de uso da empresa em meio ao incidente que culminou com a invasão do Capitólio por seus apoiadores.

Entretanto, no início do dia, o próprio Trump já havia se manifestado, dizendo que, mesmo que sua conta no Twitter fosse recuperada, ele não voltaria para a rede social.

O Senador Republicado pelo estado do Texas, Ted Cruz, também fez uma série de publicações ao longo do dia demonstrando entusiasmo com a nova aquisição de Elon Musk, que, segundo ele, pode garantir maior “liberdade de expressão” à rede. Cruz também escreveu que era “maravilhoso assistir a esquerda em pânico” por causa do novo dono do Twitter.

Exactly right. Amazing to watch the Left panic at the prospect of free speech on Twitter. https://t.co/hBo2ewcqMJ — Ted Cruz (@tedcruz) April 25, 2022

Entre os demais líderes de estado, a tendência foi de silêncio. A Casa Branca afirmou que não iria comentar a negociação, mas que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “se preocupa com uma possível concentração de poder em redes sociais há algum tempo''.

Chefes de estado de alguns dos principais países europeus, como Inglaterra, Alemanha, França e Espanha também ainda não fizeram qualquer comentário sobre a compra do Twitter.