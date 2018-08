REUTERS/Brian Snyder Elon Musk é o presidente executivo da Tesla

O presidente executivo da fabricante de carros elétricos Tesla, Elon Musk, disse que considera fechar o capital da empresa caso suas ações batam US$ 420 na bolsa de valores Nasdaq – no momento, as ações da empresa são cotadas em torno de US$ 367. Segundo o executivo, que publicou sobre o assunto em sua conta pessoal no Twitter, ele já dispõe dos fundos para comprar as ações dos investidores que não se dispuserem a permanecer na empresa.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018

As declarações de Musk aconteceram justamente no momento em que as ações da Tesla subiam cerca de 3,5% no mercado, depois que o jornal inglês Financial Times publicou pela manhã que o fundo soberano da Arábia Saudita, comandado pelo príncipe Mohammed bin Salman, comprou uma fatia não-divulgada de 3% a 5% na fabricante de carros elétricos.

A Tesla não tem vivido momentos fáceis: a empresa passou o ano inteiro com problemas em sua linha de produção, tendo dificuldades para entregar unidades o suficiente do Model 3, modelo de sedã que, segundo analistas, é vital para popularizar os carros elétricos no mercado.

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018

A companhia também tem sofrido com pressões de investidores para dar lucro, fazendo sua ação ser volátil no mercado – nos últimos doze meses, ela flutuou entre US$ 244,59 em abril e US$ 389,61 em setembro do ano passado. Questionado se fechar o capital da empresa é uma forma de evitar problemas e pressões, Elon Musk assentiu.

Nesta terça-feira, os papeis são cotados a US$ 367,25, às 15h (horário de Brasília), em alta de 7%. A negociação das ações, porém, foi interrompida minutos depois – a autoridade regulatória americana pode ter pedido a interrupção nas negociações ao entender que o tuíte de Musk pode ter interferido diretamente para elevar o valor da companhia. Neste momento, a empresa está avaliada em US$ 62,4 bilhões. Hoje, Musk tem 20% das ações da Tesla.

Para o analista George Galliers, da consultoria Evercore ISI, o tuíte é sério: "a Tesla sofre com analistas e a pressão da imprensa. Não é surpreendente que Musk tenha considerado ao menos a ideia de fechar a empresa", disse. Há, no entanto, quem afirme que o tuíte não passe de mais uma das brincadeiras de Elon Musk – "420" é uma abreviação comum para 4h20, uma gíria entre consumidores de maconha, que determina um horário em que muitos acabam utilizando a droga.